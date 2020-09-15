Затопленные улицы и работа военнослужащих: что происходит после прорыва дамбы в ЕАО

Из-за прорыва дамбы в Еврейской автономной области подтопило десятки домов в селе Ленинское.

Больше других от прорыва дамбы пострадала улица Ушакова. Вода хлынула на приусадебные участки и за несколько часов затопила несколько десятков из них. 60 человек даже пришлось эвакуировать.

Сейчас вода стоит практически возле домов, но стихия немного отступила: работали насосы, на протяжении всей ночи откачивали воду. Вчера на дамбе трудились военнослужащие: укладывали мешки с песком, до сих пор работает тяжелая техника.

Прорыв дамбы удалось быстро устранить, но единственная дорога, по которой можно выехать из села, оказалась почти под водой. С одной стороны вплотную подошел Амур, с другой - поднялся уровень воды в местном озере.

Чтобы вода не продвинулась дальше в населенный пункт, сюда бросили все силы. Спасатели установили водоналивные дамбы и гидробарьеры. Местные жители привезли бетонные блоки. Военные укладывали мешки с песком.

«В настоящий момент мы распределили военных по всему периметру, где они укрепляют, скажем так, наиболее тонкие места. Откладывается тело дамбы, укрепляется, в дальнейшем в отдельные места засыпается песок с глиной, утрамбовывается для того, чтобы не было прорывов», - рассказал глава Ленинского района Максим Сироткин.

Сложная ситуация в соседнем Кукелево. Дорогу, ведущую в село, размыло в четырех местах так, что проехать там может только большегрузная техника. Военные КамАЗы весь день доставляли туда мешки с песком.

Продолжение смотрите в сюжете Марии Герман.