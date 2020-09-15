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Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода

Валентина Пескова
12:56 15.09.2020
На этой неделе в столице закончится метеорологическое лето, а на смену ему придет вторжение холодного арктического атмосферного фронта.
Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода
© Фото: Oleg Shakurov, Pixabay

В конце недели в центральной части России теплая погода, которая еще держится в эти дни, сменится на по-настоящему осеннюю. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.

В понедельник, 14 сентября, в Москве ощутимо похолодало, а температурный фон вернулся в свое климатическое русло. То же самое примерно будет во вторник и среду, рассказал «Звезде» синоптик. В среду в столице распогодится благодаря антициклону, а в четверг станет еще немного теплее, однако ливни эту температурную прибавку собьют.

«В пятницу Москву ждет настоящая осень и "пузырь" полярного холода. В столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, и скоротечными ливнями. Из-за чего даже днем будет всего +6...+11, а это соответствует показателям начала октября. В выходные максимальное значение термометров не превысит +8...+13. То есть конец недели и начало следующей семидневки будут ненастными и довольно студеными, даже для сентября», - рассказал Тишковец.

Однако далее благодаря погожему скандинавскому антициклону есть вероятность наступления старого «бабьего лета»: в начале недели будет от +1 до +6, а далее воздух прогреется даже до +16.

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