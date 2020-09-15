«Имело место покушение на убийство»: адвокат избитого футболистом Широковым арбитра о возбуждении дела

Почетный адвокат России Александр Островский в эксклюзивном разговоре со «Звездой» подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего футболиста Романа Широкова за нападение на арбитра Никиту Данченкова.

«Я думаю, что на 99 процентов это правдоподобно. Но у меня на руках нет письменного ответа полиции. Почему все это затянулось, потому что Никита был три недели на больничном. Полиция ждала, им нужно было собрать все медицинские документы и провести судмедэкспертизу. Судя по всему, экспертиза закончилась, и они возбудили дело по тяжести телесных повреждений, оценили как легкие телесные, то, что я знаю», - сказал Островский.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 статьи 115 УК РФ, согласно которой Широков избивал арбитра якобы из хулиганских побуждений. Адвокат отметил, что они не согласны с этой статьей.

«Мы считаем, что имело место покушение на убийство. Потому что умысел был Широкова, когда он бил ногой в бутсе с шипами по голове поставленным футбольным ударом, голова могла расколоться на части. Как по мячу он бил», - сказал правозащитник.

Островский, защищающий интересы Данченкова, добавил, что на следующей неделе совместно с адвокатом Артуром Рамазановым они подадут жалобу в прокуратуру, обжалуют статью, а также подадут заявление в СК о возбуждении дела по покушению на убийство.

Широков напал на арбитра Данченкова во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Бывший профессиональный футболист нанес судье несколько ударов, в том числе по голове.