Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Имело место покушение на убийство»: адвокат избитого футболистом Широковым арбитра о возбуждении дела

Кирилл Васин
12:18 15.09.2020
Широков напал на арбитра Данченкова во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress

Почетный адвокат России Александр Островский в эксклюзивном разговоре со «Звездой» подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего футболиста Романа Широкова за нападение на арбитра Никиту Данченкова.

«Я думаю, что на 99 процентов это правдоподобно. Но у меня на руках нет письменного ответа полиции. Почему все это затянулось, потому что Никита был три недели на больничном. Полиция ждала, им нужно было собрать все медицинские документы и провести судмедэкспертизу. Судя по всему, экспертиза закончилась, и они возбудили дело по тяжести телесных повреждений, оценили как легкие телесные, то, что я знаю», - сказал Островский.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 статьи 115 УК РФ, согласно которой Широков избивал арбитра якобы из хулиганских побуждений. Адвокат отметил, что они не согласны с этой статьей.

«Мы считаем, что имело место покушение на убийство. Потому что умысел был Широкова, когда он бил ногой в бутсе с шипами по голове поставленным футбольным ударом, голова могла расколоться на части. Как по мячу он бил», - сказал правозащитник.

Островский, защищающий интересы Данченкова, добавил, что на следующей неделе совместно с адвокатом Артуром Рамазановым они подадут жалобу в прокуратуру, обжалуют статью, а также подадут заявление в СК о возбуждении дела по покушению на убийство.

Широков напал на арбитра Данченкова во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Бывший профессиональный футболист нанес судье несколько ударов, в том числе по голове.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.