Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно, кто озвучит Волка в новом «Ну, погоди!»

Валентина Пескова
12:07 15.09.2020
Как рассказали в «Союзмультфильме», голос Волка должен был быть ярким и харизматичным, поэтому найти актера на данную роль было задачей не из простых.
Стало известно, кто озвучит Волка в новом «Ну, погоди!»
© Фото: Ministry of Culture Russia, via, Globallookpress

В киностудии «Союзмультфильм» завершили поиск актера, который будет озвучивать Волка в новом мультсериале «Ну, погоди!». Свой выбор создатели остановили на шоумене Гарике Харламове. Как рассказал сам актер, он согласился стать новым Волком с большим удовольствием.

«Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. В "Ну, погоди!" нет диалогов, но есть отдельные, очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня, как для актера, это будет очень интересной задачей», - цитирует Харламова РИА Новости.

По словам гендиректора «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, подбор актеров на озвучку нового мультсериала, который будет снят по мотивам знаменитого одноименного советского мультипликационного фильма, стал для творческой группы мультсериала одной из ключевых и очень ответственных задач. Создателям было очевидно, что в перезапуске «Ну, погоди!» Волку необходим яркий и харизматичный тембр.

«Кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель», - отметила она.

На данный момент также утвержден и визуальный образ Волка, который был выбран из более чем 50 вариантов, нарисованных художниками проекта. Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. По словам создателей, новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а «актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.