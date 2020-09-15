Стало известно, кто озвучит Волка в новом «Ну, погоди!»

В киностудии «Союзмультфильм» завершили поиск актера, который будет озвучивать Волка в новом мультсериале «Ну, погоди!». Свой выбор создатели остановили на шоумене Гарике Харламове. Как рассказал сам актер, он согласился стать новым Волком с большим удовольствием.

«Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. В "Ну, погоди!" нет диалогов, но есть отдельные, очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня, как для актера, это будет очень интересной задачей», - цитирует Харламова РИА Новости.

По словам гендиректора «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, подбор актеров на озвучку нового мультсериала, который будет снят по мотивам знаменитого одноименного советского мультипликационного фильма, стал для творческой группы мультсериала одной из ключевых и очень ответственных задач. Создателям было очевидно, что в перезапуске «Ну, погоди!» Волку необходим яркий и харизматичный тембр.

«Кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель», - отметила она.

На данный момент также утвержден и визуальный образ Волка, который был выбран из более чем 50 вариантов, нарисованных художниками проекта. Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. По словам создателей, новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а «актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии».