«Такого бреда еще не читала»: Королева впервые прокомментировала скандал с Тарзаном

Певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ о скандале, якобы связанном с ее мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан.

По словам певицы, она вместе с мужем находится на отдыхе в Турции, а делом занимаются правоохранительные органы.

«А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», - приводит слова Королевой People Talk.

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что в квартиру звездной пары забрались злоумышленники и вынесли из нее ценности на несколько миллионов рублей. В качестве грабителей выступили две девушки, с которыми Тарзан якобы проводил время.

Представители певицы публично заявили, что по факту проникновения в дом, мошенничества и сбора личной информации якобы с целью шантажа было подано заявление в полицию.