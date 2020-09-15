Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Такого бреда еще не читала»: Королева впервые прокомментировала скандал с Тарзаном

Кирилл Васин
11:11 15.09.2020
По словам певицы, она вместе с мужем находится на отдыхе в Турции, а делом занимаются правоохранительные органы.
«Такого бреда еще не читала»: Королева впервые прокомментировала скандал с Тарзаном
© Фото: Наташа Королева, VK

Певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ о скандале, якобы связанном с ее мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан.

По словам певицы, она вместе с мужем находится на отдыхе в Турции, а делом занимаются правоохранительные органы.

«А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», - приводит слова Королевой People Talk.

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что в квартиру звездной пары забрались злоумышленники и вынесли из нее ценности на несколько миллионов рублей. В качестве грабителей выступили две девушки, с которыми Тарзан якобы проводил время.

Представители певицы публично заявили, что по факту проникновения в дом, мошенничества и сбора личной информации якобы с целью шантажа было подано заявление в полицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.