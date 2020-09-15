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Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак школьника

Анна Берестовая
01:17 15.09.2020
Завтрак школьника должен содержать важные для роста организма вещества, такие как кальций и белок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Полезный завтрак школьника должен включать белок. Об этом рассказала «Звезде» диетолог Марина Макиша.

«В школьном питании мы видим всегда перебор в сторону углеводов и нехватку белка, поэтому родителям очень важно понимать, что с утра на завтрак ребенку нужно дать белковые продукты <...> Это может быть какая-то котлетка, какой-то правильный сэндвич с кусочком сыра и с красной рыбой, например. Это обязательно должны быть именно белковые продукты с утра в рационе для того, чтобы мы обеспечили ребенка с утра ценным белком, необходимым для роста», - отметила она.

Эксперт добавила, что для первого приема пищи также хорошо подойдут молочные или кисломолочные продукты без сахара. Макиша подчеркнула, что такое питание будет полезно только тем детям, у которых не наблюдается непереносимость подобных продуктов. Большое внимание уделяется именно молочным продуктам, так как они являются основным доступным по цене источником кальция.

«Кальций детям очень нужен, потому что у них растет костный скелет, и без кальция мы нормального роста не получим», - заметила Макиша.

Диетолог порекомендовала при отсутствии противопоказаний предпочесть именно молочные продукты в виде творога, йогурта, запеканки и чего-то подобного для завтрака школьников.

Специалист обозначила, что несладкая молочная продукция, вопреки некоторым опасениям, не вызовет у ребенка акне. Однако этого нельзя сказать о кашах быстрого приготовления, которые, по ее словам, являются пустыми калориями практически без полезных веществ.

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