В стране и мире Коронавирус Попова: переболевший COVID-19 может распространять вирус еще 90 дней Кирилл Васин Глава Роспотребнадзора отметила, что заразным остается человек и без симптомов. © Фото: Tumisu, Pixabay Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько дней остается заразным переболевший коронавирусом человек. «Наши наблюдения сегодня - до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов», - сказала Попова. Ранее Попова оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей. По ее словам, дети взрослым вирус практически не передают. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует