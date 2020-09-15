Попова: переболевший COVID-19 может распространять вирус еще 90 дней
Глава Роспотребнадзора отметила, что заразным остается человек и без симптомов.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько дней остается заразным переболевший коронавирусом человек.
«Наши наблюдения сегодня - до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов», - сказала Попова.
Ранее Попова оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей. По ее словам, дети взрослым вирус практически не передают.