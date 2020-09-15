Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны.

По его словам, прививки получили более 300 участников испытаний, у некоторых из них отмечаются небольшие прогнозируемые осложнения, описанные в инструкции к вакцине.

«У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура», - сказал Мурашко.

Ранее в Санкт-Петербургскую Городскую больницу №40 поступила первая партия отечественной вакцины от COVID-19. Северная столица оказалась одним из первых регионов страны, получивших «Спутник V».