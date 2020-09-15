В Госдуме оценили идею введения почасового МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил возможность закрепления законодательно минимального размера часовой ставки оплаты труда.

«Всячески поддерживаю. Потому что это дополнительная инициатива, которая защищает права и интересы работающих граждан. Особенно если гражданин занят неполной занятостью», - цитирует RT депутата.

Нилов уверен, что благодаря введению нижнего лимита заработной платы у работников будут иметься определенные гарантии. К тому же, считает депутат, это постепенно это может стимулировать рост минимального размера оплаты труда до того уровня, который соответствует сегодняшним реалиям.

Как сообщили ранее «Известия», предложение о введении почасового МРОТ исходило по инициативе правительства РФ. МРОТ для часовой ставки будет актуален для сотрудников компаний, имеющих почасовую оплату деятельности, и часто - для работников, нанимающихся на небольшой период времени.