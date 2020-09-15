Правительство РФ утвердило правила ограничения отпускных цен на лекарства

Кабинет министров РФ утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медицинские изделия. В правительстве РФ смогут ограничивать рост цен на лекарства при их резком подорожании.

С сегодняшнего дня вступили в силу сразу два постановления. Один документ касается лекарственных препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых, а второй - актуальных для современной обстановки в мире медицинских изделий, таких как маски и перчатки.

Решение будет оперативно приниматься в двух случаях. Первый - в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. А второй - в случае роста цен на 30% и более.