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Правительство РФ утвердило правила ограничения отпускных цен на лекарства

Валентина Пескова
10:59 15.09.2020
При резком подорожании медицинских препаратов в кабинете министров могут принять соответствующие меры и ограничить рост цен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Myriam Zilles, Pixabay

Кабинет министров РФ утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медицинские изделия. В правительстве РФ смогут ограничивать рост цен на лекарства при их резком подорожании.

С сегодняшнего дня вступили в силу сразу два постановления. Один документ касается лекарственных препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых, а второй - актуальных для современной обстановки в мире медицинских изделий, таких как маски и перчатки.

Решение будет оперативно приниматься в двух случаях. Первый - в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. А второй - в случае роста цен на 30% и более.

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