Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента Белоруссии вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что действующий глава страны Александр Лукашенко покинет свой пост, и это, по ее словам, «лишь вопрос времени».

«У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти», - заявила Тихановская.

Она отметила, что оппозиция будет продолжать акции протеста, в том числе забастовки на крупных предприятиях. Тихановская считает, что страна прошла «точку невозврата». Об этом она написала в американской газете Washington Post.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.