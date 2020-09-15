Генсек ООН прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19

Решения по рекомендации той или иной вакцины для профилактики и лечения коронавируса должны приниматься только профессиональными медицинскими специалистами. Такую позицию высказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя факт создания и регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19.

Отвечая на вопрос РИА Новости, считает ли он, что ВОЗ должна рекомендовать российскую вакцину для использования, Гутерреш заметил, что для начала ожидает от ученых из данной организации экспертной оценки.

«Решения по вакцинам против COVID-19 должны приниматься профессионалами медицинской сферы, в том числе - сотрудниками ВОЗ. Я ожидаю, что они изучат возможные вакцины с должным вниманием и, исходя из этого, дадут рекомендации», - сказал генсек.

Напомним, российские ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ первыми в мире создали и зарегистрировали вакцину «Спутник V» для профилактики COVID-19, которая успешно прошла испытания на добровольцах. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия договорилась о производстве вакцины уже в пяти странах. А РФПИ, совместно с которым производится вакцина, получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз данного российского препарата.