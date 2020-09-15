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Генсек ООН призвал РФ и США договориться о продлении СНВ-3

Кирилл Васин
10:27 15.09.2020
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.
Генсек ООН призвал РФ и США договориться о продлении СНВ-3
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ и США как можно скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Он назвал продление Договора одним из самых неотложных приоритетов в области международной безопасности. Генсек считает, что соглашение является гарантом ограничения двух крупнейших мировых ядерных арсеналов.

«Я приветствую недавние переговоры между США и РФ в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет», - заявил Гутерреш в интервью РИА Новости.

До этого в МИД РФ заявили о разногласиях на переговорах с США по вооружениям. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, переговоры со спецпосланником США Маршаллом Биллингсли, посвященные контролю над вооружениями, были деловыми и предметными, однако взгляды стран различны.

В феврале 2021 года истекает срок действия СНВ-3. Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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