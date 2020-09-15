YouTube запускает свой аналог TikTok

Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса под названием Shorts. Он рассчитан на пользователей, которые любят записывать короткие видео на смартфон, накладывать на них музыку и эффекты и делиться с подписчиками. По этим характеристикам несложно догадаться, что YouTube собирается конкурировать с популярным во всем мире TikTok.

Разработчики утверждают, что пользователи Shorts смогут легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость, а также использовать популярную музыку.

Раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, что неудивительно, ведь именно в этой стране недавно был заблокирован TikTok. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире.