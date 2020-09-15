Назван главный российский актер десятилетия

Данила Козловский стал первым в списке главных российских актеров последнего десятилетия. Позицию артиста определило самое большое число исполняемых им главных ролей и активное участие в рекламных кампаниях кинолент.

Следующим в рейтинге стал Александр Петров, а сразу за ним - Петр Федоров. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Следующими после тройки лидеров стали Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился с приветственной речью к гостям, участникам и организаторам российского кинематографического фестиваля «Кинотавр», назвав его «одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны». В текущем году кинофестиваль проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.