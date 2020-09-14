Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один»

Переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоятся сегодня, 14 сентября, в Сочи, пройдут в формате «один на один».

В ходе диалога будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематика союзных отношений, международная проблематика, в том числе совместное реагирование на вызовы, а также ситуация в регионе. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Встрече двух президентов предшествовал диалог белорусских властей с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в начале сентября в Минске. Тогда белорусский лидер выразил желание добиться решения многих важных вопросов в отношениях наших стран.