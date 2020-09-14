В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить управление легковым автомобилем с 16 лет. Соответствующее письмо он направил на имя начальника ГУОБДД МВД РФ Михаила Черникова.

Власов обосновал предложение тем, что россияне с 16 лет могут получить официальное трудоустройство, переезжать для учебы в другие регионы и жить отдельно от родителей.

Депутат считает, что такой шаг поможет повысить финансовую грамотность и мотивацию молодых россиян, более широко вовлечь их таким весомым стимулом - возможностью управления автомобилем с 16 лет - в экономическую жизнь страны. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма.