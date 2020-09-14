Тело погибшего при обрушении в шахте в Кузбассе горняка подняли на поверхность

На поверхность поднято тело погибшего при обрушении в шахте в Кузбассе горняка. Поиски еще одного шахтера продолжаются. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как сообщили в ведомстве, в шахте произошел выброс угля газа, во время которого в забое находились четыре человека. Двое самостоятельно вышли на поверхность, еще двое оказались заблокированными.

«Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Горноспасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия 53-летнего шахтера», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в МЧС, в шахте во время обрушения находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, еще шестеро остались для жизнеобеспечения объекта.