Суд наказал двух женщин, издевавшихся над мальчиком в Омской области

Суд избрал меру пресечения двум женщинам, которые проходят обвиняемыми по делу об издевательствах над полуторагодовалым мальчиком из Омской области.

По делу проходят мать малыша и ее подруга, у которой проживала женщина с ребенком после смерти мужа. По версии следствия, женщины били малыша и несколько раз связывали.

Хозяйку дома, учитывая седьмой месяц беременности, суд поместил под домашний арест, а мать мальчика - под стражу, решается вопрос об ограничении ее в родительских правах. Ребенок в данный момент находится под медицинским наблюдением в одной из московских клиник.