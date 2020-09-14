Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в стране.

При этом, по его словам, в связи с возвращением из отпусков большого числа граждан, в некоторых регионах России отмечается рост числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Мурашко в очередной раз подчеркнул необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в рамках профилактики заражения, а также отметил важность вакцинации от гриппа. Он добавил, что на лечении в отечественных медучреждениях остаются свыше 90 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».