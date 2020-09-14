На шахте в Кузбассе произошло обрушение

На шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение. Как рассказала начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова, в шахте на момент обрушения находились 95 человек.

«Поступило сообщение, что на шахте в штреке произошло обрушение кровли. В шахте на тот момент находилось 95 человек, 87 человек вышли на поверхность. Шесть человек остались для жизнеобеспечения», - отметила Оленникова.

По ее словам, в данный момент на месте от МЧС России работает 31 человек и 7 единиц техники.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, в результате обрушения погиб один человек, еще с одним шахтером пока не могут установить связь.