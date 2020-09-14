Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора региона после обработки 92,89% бюллетеней.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение ЦИК, за Кобзева проголосовали 60,47% избирателей, чьи голоса к настоящему времени уже успели подсчитать – 332 502 жителя Иркутской области.

На втором месте находится Михаил Щапов, голос за которого отдали 26,05% избирателей, чьи голоса уже успели подсчитать, третье место занимает Геннадий Щадов с результатом в 4,31% голосов.