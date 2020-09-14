Исполнилась мечта: ветеран ВОВ оценил современный Т-72Б3 в Кемеровской области

В Кемеровской области в День танкиста, 13 сентября, военнослужащие исполнили давнюю мечту ветерана Великой Отечественной войны. 94-летний фронтовик Анатолий Терехов проводил традиционный для праздника Урок мужества, но на этот раз он неожиданно продолжился на полигоне тест-драйвом нового Т-72БЗ.

По словам фронтовика, современная техника ему понравилась. Он отметил более комфортные условия для экипажа и большое количество автоматики. Но на место механика-водителя ветеран сесть отказался – реакция уже не та.

Анатолий Терехов воевал в должности механика-водителя легендарного танка Второй мировой - Т-34. Сражался на 2-м Белорусском фронте, освобождал Польшу и Прибалтику, дошел до Германии.