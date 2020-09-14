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СМИ: Минтранс подготовил ряд поправок к ПДД

Кирилл Васин
06:53 14.09.2020
В частности, планируют скорректировать правила движения автобусов.
СМИ: Минтранс подготовил ряд поправок к ПДД
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Минтранс РФ подготовил внушительный проект поправок к ПДД. В девятнадцатистраничном  документе, в частности, предлагается запретить парковку и стоянку в так называемых островках безопасности из-за частых случаев наезда на припаркованные там автомобили.

Планируют скорректировать и правила движения автобусов. Сейчас за городом все автобусы могут разгоняться до 90 км/ч, предлагается такое право оставить только за теми транспортными средствами, в которых все места в салоне имеют ремни безопасности и не предусмотрена перевозка пассажиров стоя. Скорость маршруток предлагают ограничить 70 км/ч. Вводится знак «Движение автобусов запрещено».

Также предлагают внести изменения в правила тонировки автомобилей: лимит на пропускаемость света лобовым стеклом хотят скорректировать до 70 процентов с 75. Помимо прочего, запретят в пьяном виде кататься на электросамокате, скейтборде и сегвее. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на текст документа.

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