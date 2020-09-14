В России в среднем суточное потребление соли более чем в два раза превышает норму. Из-за этого в Роспотребнадзоре призвали отказаться от соли при готовке блюд.

Как отметили в ведомстве, норма потребления соли для человека составляет 5 граммов в день, тогда как в США и Европе потребляют в среднем 10 граммов, а в России – 12. Гипертоникам же рекомендуют потреблять не более 1 грамма соли в день.

По данным Роспотребнадзора, почти 80% соли человек получает из хлеба и печенья, колбас, сухих завтраков и чипсов. Чтобы снизить ее потребление, в ведомстве призвали не солить еду при готовке, отказаться от кетчупа, горчицы и подобных готовых соусов. Заменить соль можно специями, чесноком, соком лимона или лайма, передает РИА Новости.