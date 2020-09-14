В России подводятся итоги Единого дня голосования

В России подводят итоги Единого дня голосования. За последние несколько лет это были самые масштабные выборы: 83 региона, 9 тысяч избирательных кампаний и более 170 тысяч кандидатов.

Не голосовали только Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. Остальные выбирали и депутатов местных парламентов, и мэров и губернаторов. Их прямые выборы прошли в 18 субъектах, и практически везде победителями стали действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов.

Все бюллетени уже подсчитали на Камчатке, где лидером голосования стал временно исполняющий обязанности главы края Владимир Солодов. А в Еврейской автономной области большинство голосов отдали за врио губернатора Ростислава Гольдштейна.

Выборы проходили на протяжении трех дней. Эксперимент, впервые опробованный во время голосования по поправкам в Конституцию, был признан успешным. Как отметили в ЦИК, при голосовании практически не было зафиксировано нарушений.

«У нас в этом году тоже жалоб мало было пока. Посмотрим, что будет по итогам. Но пока всего 13 жалоб, которые мы обязаны были рассмотреть на Центральной избирательной комиссии. То есть это минимум, такой рекордный минимум», - сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В МВД также отметили, что серьезных нарушений процедуры голосования зафиксировано не было.