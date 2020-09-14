Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России подводятся итоги Единого дня голосования

Анна Берестовая
06:00 14.09.2020
Уже известны победители выборов в Еврейской автономной области и на Камчатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В России подводят итоги Единого дня голосования. За последние несколько лет это были самые масштабные выборы: 83 региона, 9 тысяч избирательных кампаний и более 170 тысяч кандидатов.

Не голосовали только Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. Остальные выбирали и депутатов местных парламентов, и мэров и губернаторов. Их прямые выборы прошли в 18 субъектах, и практически везде победителями стали действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов.

Все бюллетени уже подсчитали на Камчатке, где лидером голосования стал временно исполняющий обязанности главы края Владимир Солодов. А в Еврейской автономной области большинство голосов отдали за врио губернатора Ростислава Гольдштейна.

Выборы проходили на протяжении трех дней. Эксперимент, впервые опробованный во время голосования по поправкам в Конституцию, был признан успешным. Как отметили в ЦИК, при голосовании практически не было зафиксировано нарушений.   

«У нас в этом году тоже жалоб мало было пока. Посмотрим, что будет по итогам. Но пока всего 13 жалоб, которые мы обязаны были рассмотреть на Центральной избирательной комиссии. То есть это минимум, такой рекордный минимум», - сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В МВД также отметили, что серьезных нарушений процедуры голосования зафиксировано не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.