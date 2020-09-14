Пьяный водитель врезался в скорую в Находке

Карета скорой помощи загорелась от столкновения с машиной после того, как в нее въехал автомобиль с пьяным водителем. Об этом рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

ДТП произошло после того, как 50-летний гражданин, сидевший за рулем Toyota Caldina, врезался в скорую, выехав на полосу встречного движения. В результате удара машина медиков опрокинулась и вспыхнула.

Четыре человека, включая обоих водителей транспортных средств, получили травмы. Двое были направлены в медучреждение.

«По факту ДТП проводится административное расследование», - цитируют Сырову РИА Новости.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.