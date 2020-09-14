Лавина из песка: город в Турции накрыла мощная песчаная буря
Из-за буйства стихии в провинции пострадали шесть человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
На территории Турции разразилась мощная песчаная буря. Стихия обрушилась на провинцию в 80 километрах от Анкары.
Город Полатлы за считанные секунды был накрыт лавиной из песка и пыли, словно на кадрах из фантастического фильма.
До самой столицы шторм в настоящее время не дошел. Сообщается, что в результате произошедшего пострадали шесть человек. Песчаная буря началась из-за сильнейшего урагана.