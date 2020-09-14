Иностранцам в РФ предлагается выдавать ID-карты для идентификации личности

Иностранным гражданам, находящимся на территории России, могут начать выдавать специальные ID-карты с личными данными. Соответствующий проект был разработан в Министерстве внутренних дел РФ.

Данный вид документа, удостоверяющего личность, предлагается выдавать тем иностранцам, которые имеют право на постоянное проживание в стране или статус долгосрочного пребывания (не менее 90 суток).

В соответствии с проектом, такая карта будет функционировать 10 лет. Для ее получения потребуется подать заявление, пройти дактилоскопическую регистрацию, а также медосмотр для выявления возможных опасных инфекционных заболеваний.

В МВД также предложили определить ряд правил, в соответствии с которыми будет или не будет разрешаться остановка и возобновление действия ID-карты. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на текст проекта.

Карту предлагается создать на основе отечественных технологий, обеспечив ее надежной защитой от подделки.