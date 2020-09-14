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Бывший сирийский боевик рассказал о финансировании террористов американцами

Алексей Алексеев
03:53 14.09.2020
Всего за время работы ЦПВС было отработано более 5000 заявок от боевиков, желающих вернуться к мирной жизни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ежедневно в Центр примирения враждующих сторон в Сирии приходят по 200-300 боевиков, желающих сдаться властям и начать мирную жизнь.

Абдурахман Джиср тоже пришел легализоваться в российский ЦПВС в городе Дераа. Журналистам он рассказал, что его и его сообщников финансировали Соединенные Штаты Америки, которые призывали людей воевать против официальных сирийских властей.

«Нас сначала отослали на обучение в Иорданию, потом сюда. Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства», - вспомнил мужчина.

По его словам, когда сирийская армия начала освобождать район за районом, его отряд ушел в Иорданию, а раненых увезли в Израиль.

«Тогда я понял, что не хочу никуда уходить, что ввязался совсем не в то, чем оно казалось в самом начале. Я чувствую себя обманутым», - признался мужчина.

Всего за время работы учреждения было отработано более 5000 подобных заявок. Все, что нужно сделать - прийти в Центр и подтвердить свою поддержку мирного урегулирования ситуации в Сирии. Прием документов осуществляют пять специалистов, после чего их проверяют спецслужбы.

Российские специалисты выступают в качестве посредников между бывшими противниками, которые теперь вместе восстанавливают разрушенный город.

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