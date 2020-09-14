Зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом в мире за сутки

В Мире стремительно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За сутки зафиксирован абсолютный рекорд с начала пандемии - почти 308 тысяч (307 930) случаев заражения в мире. Количество смертей от COVID-19 за тот же период выросло на 5 537.

Резко обострилась эпидемиологическая обстановка в Израиле. Власти страны снова вводят всеобщий карантин. Людям запрещено покидать свои дома дальше, чем на 500 метров. Вновь закрываются гостиницы, школы и торговые центры.

О начале второй волны коронавирусной инфекции объявили в Чехии и Австрии. Там в последние две недели наблюдается значительный прирост заболевших – более чем в два раза. В Чехии уже заявили, что при продолжении подобной тенденции мест в госпиталях всем заболевшим не хватит.

Ранее о второй волне эпидемии также объявили в Грузии. Там отменили все массовые мероприятия и перевели школьников на дистанционную форму обучения.

В настоящий момент общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составляет 28 637 952. Соответствующую статистику предоставляет Всемирная организация здравоохранения.