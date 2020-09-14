Синоптики рассказали, какой день будет самым теплым на неделе

На территории Европейской России в предстоящий четверг, который станет самым теплым днем недели, температура воздуха может подняться вплоть до 21-24 градусов Цельсия. После кратковременного потепления сразу последует похолодание.

В центре столбики термометра опустятся до 14-17 градусов, что все еще будет на пару градусов превышать климатическую норму. В понедельник и среду прогнозируются небольшие дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние», - цитируют его РИА Новости.

Синоптик указал, что сразу за потеплением в связи с перемещением циклона в европейской части страны похолодает на 6-8 градусов. Специалист посоветовал не огорчаться из-за этого, а, напротив, радоваться и ожидать «бабьего лета».