TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Microsoft не станет покупателем TikTok. Китайская интернет-компания ByteDance отклонила предложение, сделанное американской корпорацией.

Одним из требований Microsoft было названо предоставление компьютерных кодов приложения. После этого власти Китая потребовали получения предварительного согласия от правительства страны перед продажей кода TikTok за рубеж. Об этом пишет The New York Times.

В настоящий момент единственным потенциальным покупателем сервиса стала компания Oracle , которую китайские коллеги назвали своим «технологическим партнером». Однако, вокруг будущего сделки возникает ряд вопросов. В частности, будет ли Oracle владеть контрольным пакетом акций или же нет.