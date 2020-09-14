Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Приморье получат новые квартиры

Жильцы дома в приморском поселке Вознесенка Хорольского района, в котором ранее, 13 сентября, прогремел взрыв, получат новое жилье в соседнем поселке Ярославский.

В настоящее время на месте происшествия осуществляется разбор завалов, который уже близок к завершению. Некоторые жильцы уже смогли вернуться в свои квартиры. Остальные же, чья недвижимость пострадала, в скором времени получат жилищные сертификаты от властей. Их выдача стартует с понедельника. Всего обеспечены новым жильем будут шесть семей.

Помимо этого, всем проживающим в пострадавшем от взрыва доме гражданам будет оказана материальная помощь.

В будущем, после реконструкции здания, квартиры в подъезде планируется передать под муниципальное жилье. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Хорольского района Алексея Губайдуллина.

Ранее сообщалось, что при взрыве в двухэтажном здании погиб один человек. Все обстоятельства случившегося выясняются. Согласно предварительным данным, под завалами должен находиться владелец квартиры, в котором произошел взрыв. Соседи мужчины утверждают, что перед взрывом он сжег сарай и гараж, находящиеся вблизи дома.