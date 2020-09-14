Ученые работают над виртуальной копией Венеции на случай затопления города

Итальянские ученые начали работу над созданием полной виртуальной копии архитектурного шедевра - Венеции. Таким образом специалисты надеются сохранить для будущих поколений город на случай, если он будет затоплен.

В настоящее время остров Сан-Джорджио, входящий в состав Венецианской лагуны, уже перенесен в виртуальное пространство. С помощью созданной копии можно погулять по мостам острова, рассмотреть каждое здание и даже войти внутрь, чтобы полюбоваться интерьерами.

Все это удалось сделать при помощи беспилотников с высокоточными лазерными сканерами LiDAR. Эти приборы копировали все детали и переносили на так называемый «цифровой аватар».

Разработчики проекта подчеркнули, что он полезен не только для сохранения исторического наследия, но и для отслеживания уровня воды в городе. Об этом пишет The Art Newspaper.

По оценкам экспертов, через 80 лет уровень воды может подняться до 60-ти сантиметров и скрыть важные элементы архитектуры Венеции.