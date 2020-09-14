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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

Анна Берестовая
23:30 14.09.2020
Вместе с препаратом в больницу города доставили инструкции по его хранению и транспортировке.
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Санкт-Петербургскую Городскую больницу №40 поступила первая партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Северная столица оказалась одним из первых регионов страны, получивших «Спутник V».

Сотрудникам медицинского учреждения вместе с препаратом были предоставлены специальные инструкции от Центра Гамалеи, касающиеся хранения и транспортировки вакцины.

Соответствующую информацию сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - описали планы относительно первой партии препарата петербургские власти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от COVID-19 для доставки в Белоруссию.

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