В стране и мире Коронавирус Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург Анна Берестовая Вместе с препаратом в больницу города доставили инструкции по его хранению и транспортировке. © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress В Санкт-Петербургскую Городскую больницу №40 поступила первая партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Северная столица оказалась одним из первых регионов страны, получивших «Спутник V». Сотрудникам медицинского учреждения вместе с препаратом были предоставлены специальные инструкции от Центра Гамалеи, касающиеся хранения и транспортировки вакцины. Соответствующую информацию сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. «Будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - описали планы относительно первой партии препарата петербургские власти. Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от COVID-19 для доставки в Белоруссию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует