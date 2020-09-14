Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург
В Санкт-Петербургскую Городскую больницу №40 поступила первая партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Северная столица оказалась одним из первых регионов страны, получивших «Спутник V».
Сотрудникам медицинского учреждения вместе с препаратом были предоставлены специальные инструкции от Центра Гамалеи, касающиеся хранения и транспортировки вакцины.
Соответствующую информацию сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
«Будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - описали планы относительно первой партии препарата петербургские власти.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от COVID-19 для доставки в Белоруссию.