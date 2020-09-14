Есть погибшие: в Нижнекамске прокуратурой проводится проверка после пожара в доме

Один человек погиб в результате пожара, произошедшего 14 сентября в многоквартирном доме в городе Нижнекамске. Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

О пожаре стало известно в 20.55 по местному времени. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного двухподъездного дома.

«В 21.45 по местному времени открытое горение ликвидировано. К сожалению, было обнаружено тело одного погибшего, личность устанавливается», - сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура Татарстана начала проверку по поводу сообщения о взрыве газа в доме, в котором произошел пожар.

«Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме 42 на улице Сююмбике в городе Нижнекамске», - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель прокурора города Евгений Шувалов.