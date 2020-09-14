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Это может быть златоглазка: энтомолог прокомментировал ситуацию в Красноярске

Тамара Астапенкова
22:19 14.09.2020
Центральные улицы города атаковали полчища насекомых зеленого цвета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: rhymes Вконтакте

Полчища насекомых, которые появились в центре Красноярска, могут быть златоглазками, а не тлей. Об этом рассказал «Звезде» энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

«Пишут, что это тля, но у меня эти утверждения вызывают вопросы, потому что насекомые довольно большие. Это может быть златоглазка, она по размерам подходит», - объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что центральные улицы Красноярска атаковали полчища насекомых зеленого цвета. Сообщалось, что это может быть тля, у которой из-за затянувшегося теплого периода произошло массовое размножение.

«Бывают такие ситуации у насекомых. Они довольно редки. Обычно никаких последствий не бывает. Если это златоглазка, то она поедает тлю и других мелких насекомых. Если это все-таки тля, то значит она где-то сидит на крупных растениях и высасывает из них сок», - пояснил энтомолог.

Причиной такого поведения насекомых могла стать не только теплая весна, но и влажно лето, а также теплый сентябрь.

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