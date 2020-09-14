Террористы «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли два населенных пункта в Алеппо и Идлибе
В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС было проведено 2 535 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 268 тонн.
Также продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Состоялось 92-е совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от пункта пропуска Дейруна-Ага до Эль-Фирдаус и обратно в провинции Хасеке.
Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Авшария.
Силами армейской авиации воздушное патрулирование не проводилось.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Бала в провинции Алеппо и Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.