Террористы «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли два населенных пункта в Алеппо и Идлибе

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС было проведено 2 535 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 268 тонн.

Также продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Состоялось 92-е совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от пункта пропуска Дейруна-Ага до Эль-Фирдаус и обратно в провинции Хасеке.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Авшария.

Силами армейской авиации воздушное патрулирование не проводилось.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Бала в провинции Алеппо и Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.