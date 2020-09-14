Прокуратура нашла нарушения в детдоме «Елочка» в Крыму

Прокуратурой Республики Крым проведена проверка в связи с поступившей информацией о ненадлежащем уходе за детьми в специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка». Учреждение оказывало услуги, на которые не имело лицензии. Речь идет о паллиативной помощи тяжелобольным.

Проверка была организована по поручению Генпрокуратуры. Поводом стало обращение местной жительницы, которая обвинила сотрудников дома ребенка в ненадлежащем уходе за двухлетним воспитанником. Женщина забрала мальчика домой и отметила, что ребенок истощен, а его развитием никто не занимался. Поступали и другие жалобы от приемных семей.

Как оказалось, в учреждении нет специалистов, которые умеют кормить детей через зонд, что является неотъемлемой частью лечебного процесса. Кроме того, 45 малышам из 76 воспитанников не проводилась диспансеризация. По информации прокуратуры, взято на контроль устранение нарушений, а также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.