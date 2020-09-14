Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились активизировать работу межправительственной комиссии и ключевых отраслевых предприятий, а также обсудили вопросы поставки энергоносителей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам прошедшей встречи глав двух государств в Сочи.

Владимир Путин отметил, что на фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, товарооборот между Россией и Белоруссией сократился примерно на 21%, добавил Песков.

«В этой связи главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств, а также - по линии ключевых отраслевых предприятий», - заявил официальный представитель Кремля.

В ходе переговоров, президенты России и Белоруссии обсудили вопросы поставок энергоносителей. По словам Дмитрия Пескова, результат обсуждения получился конструктивным.

Также лидеры двух стран договорились, что Россия снимет резерв представителей силовых структур, который был сосредоточен на границе с Белоруссией, и направлен в места постоянной дислокации.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - сообщил Песков.

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры длились около четырех часов. Россия предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. Планируется, что часть будет использована на рефинансирование прежних долгов, и часть будет выделена новыми средствами.