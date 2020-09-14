В Кремле заявили о выделении Белоруссии кредита на полтора миллиарда долларов

Белоруссии будет предоставлен кредит на полтора миллиарда долларов. Планируется, что часть будет использована на рефинансирование прежних долгов, и часть будет выделена новыми средствами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит 1,5 миллиарда долларов. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть - это новые денежные средства», - сказал Песков.

Сегодня в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам президента РФ, перед переговорами была проведена большая и успешная работа по всем направлениям взаимодействия двух стран, включая и финансовую сферу.