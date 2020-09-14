В стране и мире Путин и Лукашенко договорились о восстановлении транспортного сообщения Тамара Астапенкова По словам Дмитрия Пескова, в ближайшее время начнутся предметные разговоры на данную тему. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились дать поручения соответствующим ведомствам по возобновлению транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенты условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», - заявил Песков. Он уточнил, что в ближайшее время начнутся предметные, оперативные разговоры на данную тему. Сегодня в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Переговоры длились около четырех часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует