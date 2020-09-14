Песков: общение Путина и Лукашенко проходило с глазу на глаз

Общение президентов России и Белоруссии проходило с глазу на глаз. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что беседа, длившаяся почти четыре часа, была длинной по времени и насыщенной по содержанию.

Песков также напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций.

Встреча президентов России и Белоруссии прошла в понедельник в российской резиденции Бочаров ручей в Сочи.





