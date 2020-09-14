Путин поручил подготовить для Белоруссии первую партию вакцины от COVID-19

Владимир Путин дал поручение о подготовке для Белоруссии первой партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что одной из тем переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко было участие Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V».

«Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии», - сообщил Песков.

Сегодня в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что Белоруссия получит первой вакцину от коронавирусной инфекции.