Пожар в Краснодаре: следователи выясняют причины возгорания в жилом доме

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту пожара в многоэтажном доме, в результате которого полностью сгорел весь верхний этаж, на котором были расположены 54 квартиры. Площадь возгорания составила около 4400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

«Вот здесь комната была. Такой ремонт был. Супер», - рассказывает житель сгоревшего дома Антон.

После пожара Антона и еще 75 соседей привезли сначала в школу, потом в гостиницу. Квартиры, а затем кровля вспыхнули моментально, огонь охватил весь периметр здания. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди бегут, будто по раскаленной лаве, по тротуару, усыпанному углем. В первые минуты - неразбериха. Нет оцепления. Пожарные приезжают, но тушить почти нечем. В округе нет пожарных коммуникаций.

Очевидцы только предполагают, что могло произойти. Якобы видели, как в кровлю попал заряд фейерверка. В настоящих причинах возгорания пока разбираются службы. Но пожарным было ясно сразу, почему огонь так быстро перекинулся на весь этаж дома.

«Восьмой этаж, полностью деревянная мансарда. Будут уже разбираться, кто сдавал, кто разрешал эксплуатацию этого здания», - пояснил начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Губернатор Краснодарского края одной из возможных причин пожара назвал самострой, который был узаконен судебным решение в 2012 году.

«Это самострой. Самострой, в 2012 году узаконенный судебным решением. Мы успели эвакуировать жителей. Но ведь последствия могли быть самыми трагичными», - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Самострой в Краснодарском крае - очень распространена проблема. Предстоит также разобраться, были ли нарушения при строительстве.

«У нас часто в Краснодаре давали разрешение на малоэтажную застройку, 2-3 этажа. А вместо этого строились 6-7 этажей. Возможно, это стало причиной нарушения проектной документации. В 2017 году был пожар точно такой же», - рассказал директор проектного предприятия в сфере строительства Вячеслав Третьяков.

В соцсетях местные жители дали понять, что не оставят в беде погорельцев. Кто-то предлагает поделиться вещами, кто-то зовет к себе пожить на безвозмездной основе. Пункт сбора гуманитарной помощи развернули и рядом со сгоревшим домом.

На месте сейчас работают спасатели. Тех, чьи квартиры не пострадали, скоро обещают пустить домой. Остальным придется ждать в гостинице, пока все восстановят.