Мишустин рассказал о мерах по борьбе с природными пожарами

Российское правительство уточнило методику расчета субвенций из федерального бюджета регионам для борьбы с пожарами и на восстановление утраченных при пожарах лесов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил важность приобретения нового противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Мишустин уточнил, что все эти меры помогут регионам восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других природных явлений. Также меры будут способствовать реализации федерального проекта по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология».

Напомним, что в этом сезоне сильнее всего пострадали Сибирь и Дальний Восток. Из-за высоких температур воздуха и скудных осадков огонь уничтожил в общей сложности около 8 миллионов гектаров леса.