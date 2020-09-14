Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В 2021 году в РФ увеличат среднегодовой размер пенсии до 17 443 рублей

Валентина Пескова
19:07 14.09.2020
Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году вырастет на 6,3%.
В 2021 году в РФ увеличат среднегодовой размер пенсии до 17 443 рублей
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

В Пенсионном фонде России (ПФР) подготовлен проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как следует из пресс-релиза Минтруда РФ, в соответствии с законом в 2021 году будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%.

«Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», - сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, в 2021 году ПФР обеспечит выплаты пенсий для 43 миллионов человек. На это предусмотрен бюджет в 9,6 триллиона рублей. Из этой суммы на выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона рублей, а ежемесячной денежной выплаты - 425 миллиардов рублей.

Всего, сообщили в пресс-службе ведомства, на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 триллионов рублей. А на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям и компенсациям, а также пособиям на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.