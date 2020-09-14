В 2021 году в РФ увеличат среднегодовой размер пенсии до 17 443 рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) подготовлен проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как следует из пресс-релиза Минтруда РФ, в соответствии с законом в 2021 году будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%.

«Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», - сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, в 2021 году ПФР обеспечит выплаты пенсий для 43 миллионов человек. На это предусмотрен бюджет в 9,6 триллиона рублей. Из этой суммы на выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона рублей, а ежемесячной денежной выплаты - 425 миллиардов рублей.

Всего, сообщили в пресс-службе ведомства, на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 триллионов рублей. А на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям и компенсациям, а также пособиям на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей.