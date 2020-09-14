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Новые ограничения: как в мире готовятся к новому витку заболевания коронавирусом

Константин Худолеев
19:29 14.09.2020
В ВОЗ бьют тревогу, поскольку впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Власти Израиля, Австрии и Великобритании заявили о новых ограничениях, которые будут введены из-за коронавируса. В ВОЗ бьют тревогу, поскольку впервые с начала пандемии COVID-19 зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования.

В Италии сегодня первый учебный день, правда часть занятий из школ перенесли в церкви. В Милане из больницы выписался бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, об инфицировании которого стало известно 2 сентября.

«Я прошел то, что считаю, пожалуй, самым опасным испытанием за всю мою жизнь. Доктор изучил мой мазок и был удивлен объемом вирусной нагрузке, которая была самой высокой среди десятков тысяч человек. К счастью, когда мне это сказали, я уже находился на стадии выздоровления от двусторонней пневмонии. Я с удовлетворением сказал себе: “И снова тебе все сошло с рук”», - заявил бывший премьер-министр Италии.

Вторая волна ограничений, связанных с коронавирусом, началась и на Украине. В закарпатском городе Чоп закрывают детские сады, школы, не работает общественный транспорт. Местные жители негодуют и выходят на акции протеста. Они возмущены тем, что их город, в котором нет даже инфекционной больницы, включен в красную зону.

В австралийском Мельбурне жители также недовольны карантином. Протестующие устроили беспорядки. Полиция задержала 15 человек.

В США не утихает скандал, из-за книги журналиста Боба Вудворда, в которой утверждается, что Дональд Трамп принижал опасность коронавируса в начале эпидемии, чтобы не раздувать панику. Теперь президента за это критикуют. По информации CNN, министерство здравоохранения и социальных служб США редактировало отчеты по коронавирусу так, чтобы они не противоречили словам Трампа.

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