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Маткапитал в РФ вырастет на 3,7%

Тамара Астапенкова
18:45 14.09.2020
По информации Минтруда, индексация материнского капитала предусмотрена в проекте бюджета ПФР на основе прогноза уровня инфляции в 2021 году.
Маткапитал в РФ вырастет на 3,7%
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В России планируется увеличить на 17 265 рублей материнский капитал для семей, в которых родился первый ребенок. Также запланировано увеличение капитала и на рождение второго ребенка, если родители не получали выплат на первого. Об этом сообщается на сайте Минтруда России.

Уточняется, что индексация материнского капитала предусмотрена в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на основе прогноза уровня инфляции в 2021 году на 3,7%.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей», - говорится в сообщении.

В общей сложности на выплаты материнского капитала в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 миллиарда рублей. Ожидается, что материнский капитал будет выплачен 1,2 миллиону семей.

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